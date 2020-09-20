شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تتوصل للمرأة التي تحرشت بطفل وأحالتها للنيابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قالت مصادر بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توصلت للمرأة التي تحرشت بطفل، وتمت إحالتها للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات بحقها.
ويذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري قد أعلن أمس "السبت" عن رصد تعرض طفل للتحرش من قبل إمرأة بعد تداول مقطع فيديو للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحسب عكاظ.
وأفاد المركز حينها، بأنه يجري اتخاذ اللازم حيال الواقعة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص
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