الحرس الوطني تنعي الفقيد اللواء طبيب متقاعد عدنان محمد سلامة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نعت وزارة الحرس الوطني، اللواء طبيب متقاعد عدنان بن محمد سلامة ، وتقدمت لأسرته بصادق العزاء والمواساة. نعت وزارة الحرس الوطني، اللواء طبيب متقاعد عدنان بن محمد سلامة ، وتقدمت لأسرته بصادق العزاء والمواساة. وقالت الوزارة في نعيها الفقيد " تتقدم وزارة الحرس الوطني بصادق العزاء والمواساة في وفاة اللواء طبيب متقاعد عدنان بن محمد سلامة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان". Advertisements والفقيد هو أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني؛ فعمل رحمة الله عليه طبيبًا تحت قيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله عندما كان( رئيساً للحرس الوطني)، ثم أشرف على وضع اللبنات الأولى للشؤون الصحية بالحرس الوطني وتأسيس الخدمات الطبية . إقرأ أيضا:

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