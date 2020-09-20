شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تحذير صحي من الكحول المثيلي: 30 مللجم تكفي للقضاء على حياة الإنسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر صحية تزايد حالات التسمم بسبب الكحول المثيلي المغشوش، الذي يتم استخدامه كمعقم للحماية من كورونا

وحذر استشاري طب السموم الدكتور نهار الرويلي، من الكحول المثيلي، وذلك لانه سام جدا وقد سبب كوراث في أمريكا وفي ليبيا تسبب في وفاة 50 شخص، متابعا بأن هناك فرق بين الكحول الإيثيلي هو المستخدم في التعقيم بالمستشفيات، أما الكحول المثيلي فهو سام جدا.

وتابع بأن هناك غش يحدث للكحول الإيثيلي بإضافة المثيلي، ففي إيران هذا العام تسبب في وفاة 700 شخص، بسبب استخدام الكحول المثيلي في التعقيم للحماية من كورونا.

وأضاف الرويلي بأن 30 مللجم فقط من "الميثانول" كافية للقضاء على حياة الإنسان، فضلا على أخطارة الشديدة على فقد البصر مدى الحياة والتسبب في الفشل الكلوي، وغيرها .