كيفية دخول منصة مدرستي تسجيل الدخول microsoft teams

يعتبر برنامج مايكروسوفت تيمز مدرستي، أكثر البرامج التي يتم البحث عنها في المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف الدخول إلى غرف الحصص التي يقدمها المعلمون إلى الطلاب.

ووفقاً لصحيفة "لحظات" السعودية، يعد برنامج ميكروسوفت تيمز هو البرنامج الذي تم اعتماده من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من اجل ان يتم حضور الحصص في المنصة من خلاله حيث أن هذا البرنامج يتميز بالكثير من المميزات والتي تتلخص في الاتي:

- لا يحتاج البرنامج إلي رسوم للتشغيل فالاستخدام يكون مجاني.

- يتم التسجيل في هذا البرنامج بسهولة.

- البرنامج أمان ويساعد الطالب علي حفظ معلومات وبيانات الطالب.

- إمكانية تكوين غرف للدردشة بعدد غير محدد.

- التسجيل في منصة مدرستي للتعليم الإلكتروني

يتم تسجيل الدخول في البرنامج بعد أن يتم تحميله مباشرة من الموقع الرسمي له علي شبكة الانترنت مباشرة “من هنا”: ثم بعد ذلك تكون عملية التسجيل وفقاً للخطوات الآتية:

- تكتب الاسم الأول ثم اسم العائلة .

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- إدخال اسم للمستخدم ثم رقم السر.

- كتابة البريد الإلكتروني لك ثم تفعيل البريد.

- يتم تسجيل الدخول إلي البرنامج لحضور الحصص.

إن التسجيل في هذه المنصة التعليمية يتطلب بإجراء بعض الخطوات والتي سنقوم بذكرها في النحو الاتي وهي:

- التسجيل في المنصة عن طريق الدخول إليها عبر موقع منصة مدرستي علي شبكة الانترنت.

- بعد ذلك يتطلب منك بان تقوم بكتابة اسم المستخدم ثم رقم السر والنقر علي زر التسجيل.

- يتطلب منك بان تقوم بإدخال رقم التحقق البشري الموجود في الصورة.

- بعد ذلك تضغط علي زر التسجيل حتى يتم التسجيل في المنصة التعليمية.