ضمن جولاتها الرقابية
واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الميدانية والرقابية؛ لمنع الباعة الجائلين، ومكافحة الظواهر السلبية في عدة مواقع بنطاق البلدية.
وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أن الباعة الجائلين يمارسون البيع والافتراش العشوائي للمواد الغذائية، في ظلّ تعرضها لأشعة الشمس وتقلبات الأجواء والغبار وافتقادها ضوابط النقل والحفظ والتخزين، مشيرًا إلى مصادرة 370 كيلوجرامًا من الفواكه المتنوعة، وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومصادرة عربات الباعة الجائلين واتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفين؛ للقضاء على هذه التجاوزات.
وأكَّد رئيس البلدية الحرص استمرار الجولات الميدانية؛ للقضاء على الظواهر السلبية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية العزيزية تُصادر 370 كجم فواكه في حملة على الباعة الجائلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.