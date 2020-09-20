بلدية العزيزية تُصادر 370 كجم فواكه في حملة على الباعة الجائلين

واصلت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولاتها الميدانية والرقابية؛ لمنع الباعة الجائلين، ومكافحة الظواهر السلبية في عدة مواقع بنطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبد الرحمن المالكي، أن الباعة الجائلين يمارسون البيع والافتراش العشوائي للمواد الغذائية، في ظلّ تعرضها لأشعة الشمس وتقلبات الأجواء والغبار وافتقادها ضوابط النقل والحفظ والتخزين، مشيرًا إلى مصادرة 370 كيلوجرامًا من الفواكه المتنوعة، وتسليم الصالح منها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، ومصادرة عربات الباعة الجائلين واتخاذ جميع الإجراءات النظامية حيال المخالفين؛ للقضاء على هذه التجاوزات.

وأكَّد رئيس البلدية الحرص استمرار الجولات الميدانية؛ للقضاء على الظواهر السلبية، وتوفير البيئة الصحية الملائمة، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة واللوائح المتبعة.