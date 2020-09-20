مصادرة 460 كجم من المواد الغذائية التالفة بمكة

خلال حملة على الباعة الجائلين
صادرت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العتيبية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 460 كيلوجرامًا من المواد الغذائية التالفة، وذلك خلال حملة قامت بها البلدية على الباعة الجائلين في أحياء الزاهر والستين والنزهة بمكة المكرمة.
وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس مصطفى بن علي عيد، أنه تمَّ مصادرة 8 مباسط تُدار من قبل عمالة أجنبية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشيرًا إلى أنَّ الحملة أسفرت عن إغلاق 3 محلات لا يوجد بها رُخص نظامية لمزاولة النشاط.
وأكَّد رئيس البلدية إتخاذ العقوبات النظامية بحق المحلات المخالفة وفق اللوائح والأنظمة، مشددًا أنَّ الحملات الميدانية على الباعة الجائلين مستمرة وبشكل مكثف وعلى فترتين صباحية ومسائية؛ حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين.
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