المرشد: منارات النهضة شامخة منذ عهد الملك المؤسس حتى اليوم

رفع نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد بن عبدالله المرشد، التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ وذلك بمناسبة حلول ذكرى اليوم الوطني الـ90.

وقال المرشد إن «ذكرى اليوم الوطني نستذكر من خلالها الملحمة البطولية الهامة في تاريخ المملكة، ومسيرة البطولات والتضحيات التي قادها المؤسس الملك عبدالعزيز لتوحيد المملكة، وما بذله من جهد لترسيخ دعائم الدولة ومسيرة التنمية الاقتصادية التي انتظمت البلاد».

وأضاف: «تحل علينا ذكرى اليوم الوطني وبلادنا تواصل مسيرتها التنموية المشرقة التي تتعزز بالمشاريع العملاقة بهدف تنويع مصادر الدخل كأحد أهم متطلبات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أسس جديدة تقوم على تنويع مصادر الدخل والاستثمار الأفضل للموارد؛ حيث يشكل القطاع الخاص أحد أهم أذرع الاقتصاد الوطني الذي حظي بدعم واسع على الأصعدة كافة.

Advertisements

وأضاف المرشد أن الاقتصاد السعودي مرَّ بالعديد من المراحل خلال الأعوام الماضية؛ حيث شهد نقلات تاريخية على كل المستويات حتى أصبح من أكبر 20 اقتصادًا بالعالم، مؤكدًا أن المستقبل سيكون زاهرًا، وأن القيادة الحكيمة تعمل على تدعيم أسس الاقتصاد وتنويعه، مضيفًا أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية وفي تحقيق مستهدفات تنويع مصادر الدخل.

اقرأ أيضًا

الراجحي في ذكرى اليوم الوطني: الطموحات مرتفعة والآمال عالية