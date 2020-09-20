4211 شكوى لحقوق الإنسان تصدرتها قضايا العدالة الجنائية والحماية من الإيذاء

أوضحت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني، أن الهيئة استقبلت 4211 شكوى خلال العام المالي (1440- 1441هـــ)، منها 2430 شكوى لسعوديين بنسبة 57.71% من إجمالي الشكاوى، و1781 شكوى لغير سعوديين بنسبة 42.29%، حيث بلغت شكاوى الذكور 2448 شكوى بنسبة 58.13%، مقابل 1763 شكوى للإناث بنسبة 41.87%

وبينت الحقباني أن قضايا العدالة الجنائية تصدرت قائمة الشكاوى من ناحية موضوعها بــــ844 شكوى تمثل 20.04% من إجمالي عدد الشكاوى، تلتها قضايا الحماية من الإيذاء بــ627 شكوى، بما يعادل 14.89%، ثم قضايا الهوية والجنسية بــ566 شكوى ما يمثل 13.44%.. وذكرت أن فرع منطقة جازان تصدر الشكاوى الواردة بتلقيه 1114 شكوى، تمثل 26.45%، تلته الإدارة العامة للشكاوى بالمقر الرئيس بالرياض بــ 1090 شكوى تمثل 25,88%، ثم فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الذي تلقى 978 شكوى بنسبة 23.22% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة.

وأفادت أن الشكاوى التي انتهت معالجتها خلال العام بلغت 2881 شكوى بنسبة 68.42%، في حين بلغت الشكاوى التي ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهائها 1103شكاوى بنسبة 26.19%، فيما لا زال هناك 227 شكوى تحت الدراسة تمثل 5.39% من الشكاوى المستلمة.

وأكدت الحقباني أن الهيئة تتلقى الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وفقاً لما نص عليها تنظيمها، حيث نصت المادة الخامسة "الفقرة 7" على :(تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها). وقد أتاحت العديد من الخدمات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى، والتي تشمل الموقع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، والبريد، بالإضافة إلى الحضور الى مقر الهيئة أو أحد فروعها.

واختتمت بأن الهيئة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية من خلال الرد على استفساراتها، وطلبات الإفادة، بما يسرع وتيرة البت في الشكاوى وانهائها خلال وقت وجيز.