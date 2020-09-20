السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تستكمل تنفيذ المشاريع التنموية



ظهران الجنوب 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة ظهران الجنوب عملها لتنفيذ واستكمال المشاريع التنموية والتحسينية ومشاريع سفلتة الطرق والشوارع والصيانة للشوارع والأرصفة داخل الأحياء والتحسين والتجميل للحدائق.

وأوضحت البلدية بأن العمل يجري حالياً على استكمال مجموعة من المشاريع والخِدْمات حيث يواصل قسم المشاريع متابعة أعمال الردم والتسوية لتوسعة الشارع العام بجوار دوار المحافظة استعدادا للسفلتة وأعمال السفلتة في حي الرحيب، فيما تقوم إدارة النظافة بالأعمال اليومية لمعالجة التشوّه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

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13:40ت م

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