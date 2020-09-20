السعودية اليوم / "شرح كتاب الأربعين النووية " درس بتعاوني تبوك غداً



تبوك 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

تنظّم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد غداً, درساً علمياً بعنوان " شرح كتاب الأربعين النووية "، وذلك بعد صلاة العشاء بجامع الأميرة سلطانة بحي القادسية بمدينة تبوك.

ويأتي هذا الدرس ضمن برامج ومناشط الجمعية لهذا العام.

// انتهى //

13:21ت م

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