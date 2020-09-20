السعودية اليوم / مقتل جنديين باكستانيين بهجوم مسلح شمالَ غربي باكستان



إسلام آباد 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

قُتِل جنديانِ باكستانيانِ إثر هجوم مسلح نفذه إرهابيون على فرقة عسكرية في مقاطعة وزيرستان شمال غربي باكستان

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني ، أن فرقة عسكرية كانت تقوم بعملية تمشيط في قرية "اسبيشل جا" وتعرضت لهجوم من قبل عناصر إرهابية أطلقت وابلاً من النار عليها، مما أدى إلى مقتل الجنديين.

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13:19ت م

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