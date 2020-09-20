استقرار أسعار الذهب في السعودية في مستهل تعاملات اليوم الأحد

الأحد 20 سبتمبر 2020

استقرت أسعار الذهب في السعودية في مستهل تعاملات اليوم الأحد، بالتوازي مع استقرار أسعار المعدن الثمين عالميا.



واستقر سعر جرام الذهب عيار (24) عند مستوى 235.15 ريال (62.70 دولار) وهو نفس المستوى الذي سجله خلال تعاملات الأمس، واستقر سعر الجرام عيار (21) الأكثر مبيعا في المملكة نحو 205.77 ريال (54.86 دولار).

وسجل جرام الذهب عيار (18) نحو 176.37 ريال (47.02 دولار)، وهو نفس الذي سجله أمس السبت.

واستقر سعر أوقية الذهب عند مستوى 7313 ريالا (1950 دولارا)، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) نحو 1646 ريالا (438.89 دولار).

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وسجلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 1953.70 دولار للأوقية (الأونصة) خلال تعاملات يوم الجمعة الماضي نهاية تعاملات الأسبوع، وصعدت أسعار الذهب بنحو 0.6% منذ بداية الأسبوع الماضي.

وربح الذهب قرابة 29% منذ بداية العام الجاري بدعم من أسعار فائدة قرب الصفر في أنحاء العالم والطلب على التحوط في مواجهة توقعات التضخم.

وفي استمرار لهذا الاتجاه، تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر لفترة طويلة.

والخميس الماضي، قال بنك إنجلترا المركزي إنه يدرس أسعار فائدة سلبية، بينما ألمح بنك اليابان المركزي إلى استعداده لزيادة التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة نحو 27.16 دولار للأوقية، بينما سجل البلاتين 942.06 دولار وزاد البلاديوم إلى 2347.21 دولار.