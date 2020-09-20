شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 400 خيمة لمتضرري السيول بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت القنصلية في الإسكندرية أن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان، وذلك بتوزيع 400 خيمة بملحقاتها وحقائب إيوائية بالإضافة إلى مساعدات غذائية في مناطق متعددة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الملك سلمان يوزع 400 خيمة لمتضرري السيول بالسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.