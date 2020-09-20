شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: استقبلنا 4211 شكوى خلال عام والان نبدء بالتفاصيل
أوضحت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني أن الهيئة استقبلت 4211 شكوى خلال العام (1440 – 1441هـ) تصدرتها قضايا العدالة الجنائية والحماية من الإيذاء.
وأكدت الحقباني أن الهيئة تتلقى الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وفقا لما نص عليها تنظيمها، حيث نصت المادة الخامسة من "الفقرة 7" على: "تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها".
وقد أتاحت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى بالإضافة إلى الحضور إلى مقر الهيئة أو أحد فروعها.
واختتمت بأن الهيئة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية من خلال الرد على استفسارتها وطلبات الإفادة.
كانت هذه تفاصيل خبر «حقوق الإنسان»: استقبلنا 4211 شكوى خلال عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.