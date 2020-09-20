شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: استقبلنا 4211 شكوى خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني أن الهيئة استقبلت 4211 شكوى خلال العام (1440 – 1441هـ) تصدرتها قضايا العدالة الجنائية والحماية من الإيذاء.

وأكدت الحقباني أن الهيئة تتلقى الشكاوى والبلاغات في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وفقا لما نص عليها تنظيمها، حيث نصت المادة الخامسة من "الفقرة 7" على: "تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها".

وقد أتاحت الهيئة العديد من الخدمات الإلكترونية لاستقبال الشكاوى بالإضافة إلى الحضور إلى مقر الهيئة أو أحد فروعها.

واختتمت بأن الهيئة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع الجهات الحكومية من خلال الرد على استفسارتها وطلبات الإفادة.