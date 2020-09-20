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غدًا آخر يوم في الصيف
بلغ طوله 94 يومًا
متابعات الخليج 365 -الرياض
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند إن غدًا آخر يوم في فصل الصيف الذي بلغ طوله 94 يومًا.
وقال المسند في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: يوم الثلاثاء 22 سبتمبر أول فصل الخريف (الاعتدال الخريفي)، ونعني به نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف.
وأضاف: يوم الثلاثاء 22 سبتمبر يتعادل طول الليل مع النهار في كل العالم تقريبًا، وفقًا لتقسيم علماء المناخ الخريف يدخل في 1 سبتمبر بينما حساب الطوالع يدخل في 6 سبتمبر.
ولفت المسند إلى أنه وفقًا لحركة الشمس وتعامدها على خط الاستواء فإن الخريف يدخل في 22 أو 23 سبتمبر، وفى المملكة يدخل الخريف في 1 أكتوبر.
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