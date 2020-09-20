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غدًا آخر يوم في الصيف

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2020-09-20

غدًا آخر يوم في الصيف

بلغ طوله 94 يومًا

غدًا آخر يوم في الصيف

متابعات الخليج 365 -الرياض

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند إن غدًا آخر يوم في فصل الصيف الذي بلغ طوله 94 يومًا.

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وقال المسند في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: يوم الثلاثاء 22 سبتمبر أول فصل الخريف (الاعتدال الخريفي)، ونعني به نهاية فصل الصيف وبداية فصل الخريف.

وأضاف: يوم الثلاثاء 22 سبتمبر يتعادل طول الليل مع النهار في كل العالم تقريبًا، وفقًا لتقسيم علماء المناخ الخريف يدخل في 1 سبتمبر بينما حساب الطوالع يدخل في 6 سبتمبر.

ولفت المسند إلى أنه وفقًا لحركة الشمس وتعامدها على خط الاستواء فإن الخريف يدخل في 22 أو 23 سبتمبر، وفى المملكة يدخل الخريف في 1 أكتوبر.

 

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