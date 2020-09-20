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فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل سوق تجاري في العزيزية

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2020-09-20

فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل سوق تجاري في العزيزية

على مساحة 2831 متراً مربعاً ومدة عقد تبلغ 25 سنة

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة عن فرصة استثمارية في مجال إنشاء وتشغيل وإدارة سوق تجاري في أرض فضاء واقعة بتقاطع طريق الإمام مسلم مع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز ” الجامعات” بمنطقة العزيزية وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي ” فرص ” .

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وأوضحت الأمانة أن الفرصة الاستثمارية تتمثل في إنشاء وإدارة وتشغيل (سوق تجاري) بمساحة تبلغ 2831 متر مربع وبنسبة بناء تصل إلى 100% ومدة عقد تبلغ 25 سنة ، داعية المستثمرين إلى الاطلاع على مزيد من الفرص الاستثمارية التي تطرحها أمانة المنطقة من خلال بوابة الاستثمار البلدي “فرص” ومشاهدة تفاصيل الفرصة وموقعها على خرائط جوجل ماب والاطلاع على مسودة كراسات الشروط والمواصفات وإمكانية شرائها إلكترونياً حيث سيكون آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء الموافق 19 صفر 1442هـ .

وبينت أمانة المنطقة أن الفرصة الاستثمارية تأتي ضمن حزمة من الفرص الاستثمارية التي طرحتها الأمانة بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة وتوفير خيارات متعددة لأهالي المدينة المنورة.


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