مكاسب قوية لسهمي المجموعة السعودية وبتروكيم بعد محادثات الاندماج

2020-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي صدور موافقة مجلس الإدارة الخميس الماضي، على بدء المناقشات المبدئية مع الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين، علمًا بأنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة.

وعلى إثر هذه الأخبار، شهد سهما “المجموعة السعودية” و”بتروكيم” مكاسب قوية بعد إعلان تجدد محادثات الاندماج، حيث ارتفع سهم بتروكيم نحو 8% وسهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنحو 6%، بحسب العربية.

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وفي حال تم الاتفاق على الصفقة، فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات المختصة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين.

هذا وستقوم المجموعة السعودية بالإعلان عن أي تطورات في وقت لاحق، علمًا بأن المجموعة السعودية تمتلك 50% من بتروكيم.

وتكبدت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي خسائر في الربع الثاني من 2020، بلغت 55 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت قيمتها 205 ملايين ريال، في الربع الثاني من 2019.

ومقارنة مع نتائج الربع السابق خفضت المجموعة السعودية من خسائرها بنسبة 68%، حيث كانت قيمة الخسائر قيمتها 174 مليون ريال.



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