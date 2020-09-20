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الماجد وأصيل أبو بكر في واحدة من أروع الحفلات الفنية بـ اليوم الوطني
تستضيفها الصالة الخضراء في الدمام يوم الثلاثاء المقبل
متابعات الخليج 365 - الدمام
يحي الفنان راشد الماجد والفنان أصيل أبو بكر ليلة من أجمل ليالي الدمام في اليوم الوطني السعودي، حيث يقدمان واحدة من أروع الحفلات الفنية بإبداعهم.
ومن المقرر أن تستضيف الدمام الحفلة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22 سبتمبر في الصالة الخضراء، بحسب ما ذكرت الهيئة العامة للترفيه عبر حسابها بموقع تويتر، فيما يمكن شراء التذاكر عبر الرابط هنا.
همة حتى القمة:
وتحت شعار “همة حتى القمة”، تحتفل السعودية بيومها الوطن الـ90، الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أعلن فيه الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود توحيد البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، عام 1351هـ/ 1932م.
مقولة لولي العهد:
وتم استلهام شعار اليوم الوطني هذا العام (همة حتى القمة) من مقولة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جلسة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يوم 24 أكتوبر 2018.
وامتدح الأمير محمد بن سلمان المواطنين السعوديين، قائلًا “همة السعوديين مثل جبل طويق، ولن تنكسر إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض”، تلك المقولة التي جسدت متانة العلاقة بين القيادة والشعب من جانب، وحجم ثقة وتقدير القيادة لهمم وقدرات الشعب في النهوض بالوطن وتحقيق رؤية 2030، وتم استلهام شعار اليوم الوطني منها.
تجسيد للواقع التنموي:
وجاء اختيار شعار اليوم الوطني “همة حتى القمة” ليجسد الواقع التنموي من جانب، وطموحات وآمال القيادة للنهوض والتنمية من جانب آخر.
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