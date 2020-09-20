، بالصور "عشاء في السماء" تجربة سياحية في قلب أوروبا قيمتها ألف ريال ،

محمد بن مسعود - الدمام - لا يمكن الحجز إلا بعد أسبوع

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي نشاطًا جديدًا في عالم المطاعم السياحية؛ حيث ظهر مطعم "عشاء في السماء" في مملكة بلجيكا وسط أوروبا الذي انطلق إلى العالمية، وأصبحت له فروع في نحو 60 دولة منذ افتتاحه عام 2006 وتقوم فكرته على جلوس السياح في مقاعد مع تأمينهم بشكل جيد، وربطهم مع الأعمدة الفولاذية، ويجلسون حول طاولة مثبتة في رافعة؛ بينما يتولى طهاة مشهورون إعداد الطعام وتقديمه لهم، مع وجود عازفين على الآلات ليستمتع السياح بالأجواء الخيالية.

والمطعم البلجيكي معلق على ارتفاع 50 مترًا؛ إذ أعاد المطعم فتح أبوابه بعد فترة العزل العام؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، مع الحرص على التباعد الاجتماعي بين زبائنه في السماء، وتُظهر الصور أن طاولات المطعم محجوزة مقدمًا لمدة أسبوع على الأقل؛ مما يعكس مدى الإقبال عليه.

وكان المطعم المعلق يستوعب 22 شخصًا يجلسون أمام طاولة واحدة؛ لكن في زمن كورونا أصبح يستوعب ما يصل إلى 32 شخصًا؛ على أن يجلس كل أربعة منهم أمام طاولة.. وتفصل بين الطاولات مسافة، وأتيحت مساحة أكبر لحركة الطهاة ومقدمي الخدمة؛ وفق "رويترز".

ويقدم المطعم الخدمة بـ295 يورو (350 دولارًا) بما يقارب 1000 ريال سعودي للشخص.

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أوروبا المطاعم السياحية