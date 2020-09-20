- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أنجزت أمانة منطقة نجران 95% من مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف، بتكلفة إجمالية 84.574.493 ريالًا.
وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن المشروع عبارة عن قنوات صندوقية بطول تقريبي 7450 مترًا للمسار الرئيسي، وأربع فتحات جانبية تتكون من أحواض تجميع، ومجموعة من الجدران الاستنادية، وقنوات صندوقية تربط على قنوات المسار الرئيسي؛ بغرض تصريف السيول من شعاب أحياء مراطة عبر طريق الأمير نايف وطريق الحراج حتى وادي نجران.
وبيّن أن الأمانة أنجزت العديد من مشروعات تصريف السيول التي ستسهم -بإذن الله تعالى- في الحد من مخاطر السيول ودرء أضرارها، إضافة إلى المشروعات التي لا تزال تحت الدراسة؛ تمهيدًا لطرحها وترسيتها؛ حرصًا من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال.أمانة منطقة نجران
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 12:11 PM
الأمانة: سيسهم في الحد من مخاطرها ودرء أضرارها.. قنوات صندوقية
أنجزت أمانة منطقة نجران 95% من مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف، بتكلفة إجمالية 84.574.493 ريالًا.
وأوضح أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، أن المشروع عبارة عن قنوات صندوقية بطول تقريبي 7450 مترًا للمسار الرئيسي، وأربع فتحات جانبية تتكون من أحواض تجميع، ومجموعة من الجدران الاستنادية، وقنوات صندوقية تربط على قنوات المسار الرئيسي؛ بغرض تصريف السيول من شعاب أحياء مراطة عبر طريق الأمير نايف وطريق الحراج حتى وادي نجران.
وبيّن أن الأمانة أنجزت العديد من مشروعات تصريف السيول التي ستسهم -بإذن الله تعالى- في الحد من مخاطر السيول ودرء أضرارها، إضافة إلى المشروعات التي لا تزال تحت الدراسة؛ تمهيدًا لطرحها وترسيتها؛ حرصًا من الأمانة على تقديم أفضل الخدمات في هذا المجال.
، نجران.. إنجاز 95% من مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نجران.. إنجاز 95% من مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.