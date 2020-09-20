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اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، لممارسة طقوس دينية تبدأ من اليوم حتى الخميس المقبل، حسب التقويم العبري، بحراسة مشدّدة من شرطة الاحتلال، وذلك بقيادة عددٍ من حاخامات الجماعات المتطرفة.الاحتلال الإسرائيلي الأراضي الفلسطينية
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 12:02 PM
لممارسة طقوس دينية تبدأ اليوم حتى الخميس وسط حراسة مشدّدة من شرطة الاحتلال
اقتحم العشرات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، لممارسة طقوس دينية تبدأ من اليوم حتى الخميس المقبل، حسب التقويم العبري، بحراسة مشدّدة من شرطة الاحتلال، وذلك بقيادة عددٍ من حاخامات الجماعات المتطرفة.
، بقيادة حاخامات متطرفين.. مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى" ويتجوّلون في أرجائه ،
المصدر : الخليج 365
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