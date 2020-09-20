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أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن اضطرابات الخميس الماضي على أوروبا وامتدادها على المغرب العربي، لم تكن توقعات قصيرة المدى؛ بل إنها مؤشر لاضطراب خريفي شديد أوروبي متوسطي، ولشمال الجزيرة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: بعض النماذج أعطت توقعات 48س؛ لكنها ذهبت أدراج الرياح.
وتابع: علميًّا أي اضطراب جوي أوروبي، له تأثير على دول المتوسط والجزيرة.حالة الطقس الأرصاد
20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 11:54 AM
قال: مؤشر لاضطراب خريفي شديد أوروبي متوسطي ولشمال الجزيرة
أكد خبير الأرصاد حسن كراني، أن اضطرابات الخميس الماضي على أوروبا وامتدادها على المغرب العربي، لم تكن توقعات قصيرة المدى؛ بل إنها مؤشر لاضطراب خريفي شديد أوروبي متوسطي، ولشمال الجزيرة.
وأضاف عبر حسابه في تويتر اليوم: بعض النماذج أعطت توقعات 48س؛ لكنها ذهبت أدراج الرياح.
وتابع: علميًّا أي اضطراب جوي أوروبي، له تأثير على دول المتوسط والجزيرة.
، لفت نظر.. كراني: اضطرابات الخميس لم تكن توقعات قصيرة المدى ،
المصدر : الخليج 365
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