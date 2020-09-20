شكرا لمتابعة خبر عن "حقوق الإنسان" توضح 5 أنواع للتنمر يتعرض لها الطفل قد تدمر نفسيته (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قالت هيئة حقوق الإنسان بأن التنمر هو احد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة أطفال ضد طفل آخر بطريقة متعمدة ومتكررة، وقد يسبب آثار نفسية مدمرة على الطفل الذي يتعرض لهذة الأفعال.
وقسمت الهيئة أنواع التنمر، إلى بدني، كالضرب وإتلاف الأغراض، أو لفظي كالشتائم والسخرية، وإجتماعي كتجاهل الطفل بطريقة متعمدة، ونفسي كالنظرات السيئة والتربص، وإلكتروني كالسخرية والتهديد عبر الإنترنت.
وأوضحت الهيئة الآثار النفسية التي يتركها التمر على الطفل، وهي فقدان الثقة بالنفس، وتراجع الأداء الدراسي، والخجل الاجتماعي، واحتمال حدوث مشاكل في الصحة النفسية، الإكتئاب والقلق والإنتحار.
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