شكرا لمتابعة خبر عن التعليم: فتح باب التقاعد المبكر والتحويل للعمل الإداري والنقل اعتبارا من اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتبارا من اليوم، الأحد قررت وزارة التعليم فتح باب التقاعد المبكر والتحويل للعمل الإداري ونقل الخدمات عبر نظام فارس لشاغلي الوظائف التعليمية ويستمر حتى 16/5/1442.

وقالت الوزارة بأنه يعتمد قرار إنهاء الخدمة "التقاعد المبكر" لشاغلي الوظائف التعليمية خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ولن يتم قبول طلبات العدول عن انهاء الخدمة "التقاعد المبكر" بعد صدور القرار وسيكون تاريخ ترك العمل 4-12-1442 ولنقل الخدمات والتحويل للعمل الاداري بعد نهاية العام الدراسي 1442.

وتابعت الوزارة بأن تاريخ ترك العمل للمتقدمين على إعارة جديدة لشاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية يكون بتاريخ 7/1/1443.