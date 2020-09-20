شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 7 شروط لضوابط الترخيص لتأجير سيارتك الخاصة عبر التطبيقات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للنقل شروط وضوابط الترخيص "لوسيط" التأجير عبر التطبيقات أو المواقع الإلكترونية، والتي حددتها في 7 شروط، موضحة بأنه يمكنك تأجير سيارتك الخاصة من خلال التطبيقات الخاصة بالمنشآت الحاصلة على الترخيص بالساعة أو الدقيقة أو اليوم.

وتابعت الهيئة من خلال فيديو توضيحي مزايا الخدمة بأنها خدمة ذاتية غير محددة بساعات عمل،وسهولة الحصول على الخدمة والتكامل مع النقل العام ، كما تعمل على تغطية جغرافية عالية لخدمة التأجير ، والمساهمة في تقليل التلوث البيئي.

وأوضحت الهيئة، شروط الخدمة بأن يكون مالك السيارة سعودي الجنسية، ولا يزيد عمر السيارة عن 5 سنوات من سنة الصنع، وعدم تسجيل أكثر من سيارة للفرد،وأن تكون ملكية السيارة للفرد بشكل مباشر، ورخصة السير سارية المفعول، وأن تكون شهادة الفحص الفني الدوري سارية المفعول، ونوع التغطية التأمينية على السيارة شامل.