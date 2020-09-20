شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. " وسام البادية 2 " تختتم فعاليتها مسكاً بفراشة المندق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

بحضور وكيل إمارة منطقة الباحة الأستاذ أحمد بن صالح السياري وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط ووكيل محافظة المندق المهندس عبدالعزيز بن رقوش، اختتمت بمنتزه الفراشة بالمندق فعاليات "وسام البادية 2 " والتي نفذتها مؤسسة وسام البادية .

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة فور وصول راعي الحفل بدأ بالنشيد الوطني ، ثم كلمة لوكيل محافظة المندق المهندس عبدالعزيز بن رقوش شكر فيها الرعاية والإهتمام والدعم الذي تحضى به المحافظة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة ، ومقدماً شكره لسعادة وكيل الأمارة الأستاذ أحمد السياري على حضوره وتشريفه للمحافظة وأهاليها .

وألقى أمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط كلمة بهذه المناسبة قال فيها بأن فعاليات وسام البادية أصبحت علامة بارزة على خارطة السياحة في منطقة الباحة بدعم من سمو أمير المنطقة يحفظه الله ، حيث لم يقتصر أثرها وتمثيلها على محافظة المندق بل شمل جميع محافظات المنطقة .

ثم ألقى مالك مؤسسة وسام البادية المشرف العام على الفعاليات الأستاذ عبدالله الزهراني كلمته متقدماً بالشكر لسمو أمير منطقة الباحة على دعمه ومتابعته الدائمة ، ومرحباً وشاكراً أصحاب السعادة وكيل إمارة منطقة الباحة وأمينها ، ومحافظ المندق ووكيل المحافظة ورئيس بلديتها على الدعم والمتابعة وتذليل الصعوبات كما تقدم الزهراني بالشكر والتقدير لجميع من حضر الفعاليات وشارك فيها من إعلاميين وشعراء وممثلين ومواهب وفرق شعبية واستعراضية ، وكل مسؤولي وأفراد الدوائر الحكومية وممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة الذين كانوا شركاء نجاح بتعاونهم .

وشمل الحفل مشاركات فرق شعبية واستعراضية وإعلان وتكريم الفائزين بمسابقة أفضل فرقة شعبية وأفضل فرقة استعراضية التي نظمتها إدارة الفعاليات وتحكيمها من قبل لجنة تحكيم خاصة ومشاركة الجمهور عبر حسابات الفعاليات بوسائل التواصل الاجتماعي .

وفي ختام الاحتفال تفضل وكيل إمارة الباحة بتسليم دروع تذكارية وشهادات لشركاء النجاح ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والإعلاميين والمشاركين بالفعاليات ، كما تسلم راعي الحفل هدية تذكارية من مالك مؤسسة وسام البادية والمشرف على الفعاليات .

الجدير بالذكر أن فعاليات وسام البادية (٢) استمرت من ١٤٤١/١١/١٨هـ حتى غرة صفر من هذا العام ١٤٤٢هـ ،و بشكل يومي مستقبلة الآلاف من الزوار من جميع فئات المجتمع ،من داخل المنطقة وخارجها وبدخول مجاني حيث قدم فيها العشرات من الفعاليات والأمسيات لكل أفراد الأسرة، بالإضافة لأركان ومعارض توعوية ومنافذ بيع وألعاب ترفيهية.

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