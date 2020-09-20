خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أرمينيا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الأحد، برقية تهنئة، للرئيس أرمين سركيسيان، رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المُفدَّى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

Advertisements

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضًا:

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان الرئيس «بينييرا» بذكرى استقلال تشيلي

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى استقلال بلاده

الملك وولي العهد يهنئان رئيس إندونيسيا بذكرى استقلال بلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بذكرى يوم الحرية

