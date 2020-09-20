الراجحي في ذكرى اليوم الوطني: الطموحات مرتفعة والآمال عالية

عبر نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس لجنة السياحة بغرفة الرياض، نايف بن عبدالله الراجحي، عن سعادته بحلول ذكرى اليوم الوطني الـ 90 لتأسيس المملكة هذا العام، وهي تنعم بالخير والازدهار والامن، وتسجل تقدمًا واسعًا على طريق الإنجازات في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وقال، إنَّ ذكرى اليوم الوطني تحلّ علينا وبلادنا الغالية تواصل مسيرة تقدمها ومنجزاتها، ولله الحمد، بالرغم من الأزمة التي حدثت بسبب الجائحة، وذلك في جميع الميادين الاقتصادية والتنموية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده، الأمين حفظهم الله.

Advertisements

وتابع الراجحي أنَّ استراتيجية المملكة للحفاظ على موقعها المتميز ضمن قائمة أقوى الاقتصادات العالمية في مجموعة العشرين مستمرة بخطط ومشروعات كبرى لتنويع مصادر اقتصادها في إطار خطتها للتحول إلى اقتصاد متعدد الموارد، وتقلل من اعتمادها على تصدير النفط الخام.

وأوضح أن المملكة تسير على هذا الطريق بتدشين العديد من المشروعات الاستراتيجية في جميع القطاعات لا سيما في قطاع السياحة الذي تحول جذريًا ليكون أحد أهم مصادر تنويع الدخل، لا سيما وأنَّ المملكة تتميز بوجود العديد من الأماكن التاريخية والسياحية والثقافية، ما يعزّز موقع المملكة على خريطة التنافسية العالمية.

وأضاف الراجحي: الطموحات مرتفعة، والآمال عالية.. فالجيل القادم من الشباب والشابات يستشعر حجم الفرص الهائلة التي تساهم في صنعها الدولة أعزها الله، ليكون القطاع الخاص أحد أهم العناصر المؤثرة في المساهمة بنهضة المملكة في مختلف المجالات، كل عام ووطننا بأمن وأمان بإذن الله.