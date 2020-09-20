مدارس الرياض تحتفي باليوم الوطني الــ90 تحت شعار «همة حتى القمة»

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، ابتداءً من اليوم الأحد ولمدة أسبوع باليوم الوطني الــ90 الذي يأتي هذا العام تحت شعار «همة حتى القمة»، ويُنفَّذ عن بُعد على مستوى مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، أن «الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية –وهي الذكرى الخالدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله– يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم الحنيف، وولائهم لمليكهم وانتمائهم لوطنهم, وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم، وربطهم بماضيهم العريق، والتعريف بمكانة الوطن وعطائه لأبنائه، وتذكيرًا بنعمة الأمن والاستقرار واللحمة الوطنية، وانطلاقًا من ترسيخ المعاني الإيجابية تجاه مكتسبات الوطن ومشاريعه التنموية لدى أبنائنا الطلاب».

وأوضح «الوهيبي» أن برنامج الاحتفاء باليوم الوطني تحت شعار (همة حتى القمة) سينطلق بفعالياته وبرامجه وأنشطته عن بُعد؛ وذلك عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، وشبكات التواصل المتاحة بدءًا من الأحد 3/2 حتى الأحد 10/2/1442هـــ.

وبيَّن «الوهيبي» أن هناك لجانًا تنفيذية مُشكَّلة على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة عن بُعد، مؤكدًا تنفيذ المهام الموكلة إلى اللجان التنفيذية، سواء في المكاتب أو المدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني الـ90، مؤكدًا توثيق جميع الفعاليات المنفذة ورفع بالتقارير الختامية.

وتتضمَّن الخطة التنفيذية لبرنامج اليوم الوطني فعاليات متنوعة يتم تنفيذها عن بُعد، وعبر المنصات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي من خلال إشراك جميع الطلاب والطالبات بمختلف فئاتهم وأسرهم، بالإضافة إلى مشاركة المؤسسات المجتمعية والتطوعية.

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وتتناول الفعاليات جهود المملكة في حفظ الأمن وتضحيات شهداء الواجب، وجهودها في مواجهة جائحة كورونا، بالإضافة إلى مخاطر تداول مقاطع الاستهداف المُعادي تحت شعار «كن حذرًا» بجانب فعاليات متنوعة عن تعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وأنشطة معبرة عن مشاعر الولاء والانتماء.

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