بالصور.. 21  فنانًا و فنانة يجسدون حب الوطن في جدارية طريق الملك عبدالعزيز بدومة الجندل

جسَّد أكثر من 21 فنانًا وفنانة حب الوطن في جدارية طريق الملك عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل، التي سيدشنها محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط في اليوم الوطني الـ90 الذي يوافق الأربعاء المقبل.

وتأتي هذه الجدارية بإشراف المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل التي نسق لها منذ وقت مبكر، كما أن بلدية دومة الجندل أطلقت العديد من المسابقات والبرامج والأنشطة تحت مسمى «مسابقة يوم الوطن» في الشعر والأنشطة والتصميم وأفضل تغريدة وطنية وأفضل كيكة تعبر عن المشاعر الوطنية وأفضل كلمة للأطفال باليوم الوطني والعديد من الفعاليات والمسابقات التي تستهدف العائلة والأطفال والمجتمع.

كما تأتي هذه البرامج بمتابعة وإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي ورئيس المجلس البلدي بالمحافظة متعب بن أحمد الهديب.

فيما ذكرت الفنانة التشكيلية نوال العازمي عضوة جمعية الثقافة والفنون بالجوف؛ أن المشاركة في حدث عظيم –وهو اليوم الوطني– مصدر عز وافتخار لكل فنان تشكيلي.

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وأوضحت العازمي أن مشاركتها بالجدارية «عبارة عن لوحة تجمع الماضي والحاضر لمملكتنا الحبيبة، والتطور الحضاري والعمراني، وما وصلت إليه المملكة من مكانة عالية في هذا العالم الواسع».

وقدَّمت العازمي شكرها وتقديرها لمدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف، ولبلدية محافظة دومة الجندل، على ما قدَّموه من جهود واضحة لتصبح هذه الجدارية بصورة مشرفة تعكس حب وعشق الفنانين التشكيليين لهذا الوطن المعطاء، والاحتفال بالذكرى التسعين لليوم الوطني، كما تقدَّمت بالشكر الجزيل لصحيفة «عاجل» على تسليطها الضوء على مثل هذه المبادرات الوطنية.

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