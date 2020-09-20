بالفيديو.. بث مباشر لدروس الأحد للمرحلتين المتوسطة والثانوية عبر قناة «عين»

نشرت قناة عين، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» رابط البث المباشر لدروس يوم الأحد من الأسبوع الرابع للمرحلتين المتوسطة والثانوية، للتعليم العام والتربية الفكرية.

وأوضحت قناة عين، أنه يمكن استقبال البث عبر عرب سات 12437 عمودي، وعبر يوتيوب من خلال الرابط بالضغط هنا.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت إتاحة عدة خيارات لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كل مناطق ومحافظات المملكة.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «طلابنا وطالباتنا.. أولياء الأمور.. وزارة التعليم أتاحت لكم عدة خيارات لضمان استمرار التعليم عن بُعد في كل مناطق ومحافظات المملكة، من خلال قنوات عين، ومنصة مدرستي، أو الدخول مباشرةً على مايكروسوفت Teams باستخدام حساب مايكروسوفت».

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ونشرت قنوات عين، في وقت سابق، مقطع فيديو يشرح بالتفصيل طريقة ضبط التردد مرة ثانية؛ حيث يتم ضبط تردد جهاز الاستقبال (الريسيفر) من خلال الخطوات التالية: (الدخول على الإعدادات - اختيار تحديث البرنامج واختيار التحديث اليدوي - اختيار القمر الصناعي عرب سات - إدخال التردد 12437 استقطاب عمودي - اختيار معدل الترميز 27500 - ضبط الإرسال على DVB-S2 - الضغط على أيقونة البحث لتظهر جميع القنوات وعددها 20 قناة للمراحل الدراسية كافة).

وعاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة منذ 3 أسابيع، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا، لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي».

وهيَّأت وزارة التعليم منصة (مدرستي) للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كل الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.



كما هيَّأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، منها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (يوتيوب) للرجوع إليها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت، تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).



وأضافت الوزارة أنه يستفيد من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من ٢٥٠ ألف فصل افتراضي يومي، بجانب ٥٢٥ ألف معلم ومعلمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين؛ حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات والمهام والأدوار.



وأشارت إلى أنه رغم تلك الأعداد الكبيرة داخل منصة واحدة، فإن وزارة التعليم تتكامل مسؤولياتها في هذه المهمة مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي؛ لضمان سير العملية التعليمية عن بُعد؛ وذلك من خلال توفير خدمات الإنترنت، وتسهيل عملية الدخول للمستفيدين، كما عقدت اتفاقية شراكة مع مايكروسوفت؛ لتقديم الخدمات والامتيازات النوعية مجانًا للمستفيدين مثلOFFICE365، ويتضمن (البريد الإلكتروني/ مخزنًا سحابيًا TEAMS).



وتبدأ رحلة الطالب في منصة مدرستي بدخول المنصة، والاستماع للنشيد الوطني، وإجراء التمارين الرياضية الخفيفة، ثم استعراض الجدول الدراسي، ودخول الفصل الافتراضي مع المعلِّم، والتفاعل معه من خلال تحضيره، وأثناء عملية الشرح، وإعداد التكليفات والاختبارات، بجانب الاستفادة من المحتوى الرقمي لإثراء معارفه ومهاراته عبر سلسلة من الفيديوهات والأسئلة المتنوعة.

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