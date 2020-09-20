السعودية اليوم / تسجيل 6148 إصابة جديدة بكورونا في روسيا



موسكو 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6148 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في روسيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.103.399 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 19.418 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 909.357 حالة .

// انتهى //

11:47ت م

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موسكو 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 6148 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 79 وفاة .وأفادت السلطات الصحية في روسيا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.103.399 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 19.418 وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 909.357 حالة .// انتهى //11:47ت م0047

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