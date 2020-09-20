السعودية اليوم / شفاء 670 حالة من فيروس كورونا في الكويت



الكويت 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 670 حالة من فيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 90.168 حالة ، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .

// انتهى //

10:25ت م

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الكويت 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسسجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 670 حالة من فيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 90.168 حالة ، مؤكدةً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن .// انتهى //10:25ت م0033

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.