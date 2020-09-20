العراق يحبط عمليات إرهابية لاستهداف المدنيين ويعتقل قيادي داعشي داعش في بغداد المزيد

الخليج 365الأحد 2020/9/20 12:20 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت السلطات الأمنية في العراق إحباط عدد من العمليات الإرهابية التي كانت تستهدف مدنيين في إحدى المناسبات الدينية، واعتقال ما يسمى بـ"قناص الجنوب" في التنظيم.
وقالت وكالة الاستخبارات العراقية في بيان نقلته وسائل إعلام محلية إن عناصرها بمديرية استخبارات بغداد نفذت بالتنسيق مع قوة من القوات الخاصة عملية استخبارية مشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين.
وأضافت أن "الإرهابي عمل بما تسمى ولاية الجنوب قاطع الفاروق، وعرف بقناص الجنوب لعصابات داعش في منطقة البحيرات والجرف، وقد تبين أن لديه إصدارا مرئيا بث بصوته من خلال ما تسمى وكالة أعماق".
وتابعت أنه "من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالاشتراك في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وأيضا لديه ارتباطات مع عناصر داعش الإرهابية فيما يسمى قاطع الفلوجة منطقة الزيدان".
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