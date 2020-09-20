السجن المشدد 15 عاما لنجلي المنتج المصري أحمد السبكي

الخليج 365 - وكالاتالسبت 2020/9/19 07:57 م بتوقيت أبوظبي
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كريم وخالد السبكي، نجلي المنتج المصري أحمد السبكي، بالسجن المشدد 15 عاما لاتهامهما بحيازة مخدرات، كما قضت بتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، وأخلت سبيلهما بكفالة 10 آلاف جنيه مصري لكل منهما على ذمة قضية اتهامهما بحيازة مواد مخدرة.
كانت الأجهزة الأمنية المصرية ألقت القبض على نجلي السبكي عقب عودتهما من حفل زفاف الفنان أحمد فهمي والممثلة هنا الزاهد.
وخلال العودة استوقفهما كمينٌ أمني قريب من منطقة حفل الزفاف، بمنطقة قصر النيل، وسط القاهرة، حيث أقيم حفل الزفاف، وبتفتيش السيارة عثر على عدة لفافات من مخدر الهيروين.
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