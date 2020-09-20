الجمارك: هذه شروط استيراد السيارات الأثرية

2020-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الجمارك السعودية أنه يُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.

وتابعت الجمارك ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، اليوم الأحد، أنه يجب التدوين في البطاقة الجمركية عبارة أثرية للاقتناء ولمعرفة التفاصيل حول استيراد المركبات يرجى زيارة الرابط التالي هنا.

شروط استيراد المركبات:

وبحسب الجمارك، يسمح باستيراد المركبات بشرط أن لا يتجاوز موديلها الخمس سنوات فيما يخص السيارات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف ( 3.5 طن وأقل) وعشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل ( أكثر من 3.5 طن ) ويتم احتسابها تنازليًا باستثناء السنة الحالية.

على سبيل المثال في عام 2020م يسمح باستيراد ما يلي:

السيارات والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ذات موديل (2015 ،2016 ،2017 ،2018 ،2019).

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شاحنات النقل الثقيل حتى موديل 2010.

يُسمح باستيراد السيارات الأثرية التي تجاوز عمرها 30 سنة.

يشترط قبل إصدار البطاقة الجمركية مطابقة المركبة للمواصفات القياسية الخليجية وذلك بإحضار شهادة من هيئه المواصفات المقاييس بالمملكة او أي جهة معتمدة داخل المملكة.

يجب التأكد من صحة المستندات ومطابقتها لرقم الهيكل المسجل على المركبة وعدم وجود كشط او تعديل على رقم الهيكل.

يمنع استيراد المركبات بموجب وكالة شرعية وتستخدم الوكالة لإنهاء الإجراءات فقط.



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