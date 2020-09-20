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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مالطا بـ ذكرى الاستقلال 

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2020-09-20

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مالطا بـ ذكرى الاستقلال 

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

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كما بعث ولي العهد الأمير بن عبد العزيز آل سعود،برقية تهنئة، للرئيس جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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