الحصيني عن توقعات الطقس: أمطار وأتربة

2020-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الأحد.

وتوقع الحصيني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: اليوم الأحد 3/2/1442هـ وليلة الاثنين هطول أمطار على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف من خفيفة إلى غزيرة.

كما توقع الحصيني بشأن الطقس اليوم، أن تهب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران والمدينة وأجزاء من الساحل الغربي بين جدة وجازان مثيرة للأتربة أغلبها خفيف.

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توقعات الأرصاد بشأن طقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، فيما تنشط الرياح السطحية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة ، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.





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