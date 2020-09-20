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شكرا لمتابعة خبر عن السماح بضم مُدد الإشتراكات السابقة في "التأمينات" وفق 5 شروط والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية اليوم الأحد السماح بضم مُدد الإشتراكات السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الإجتماعية إلى مُدد التقاعد المدني أو العسكري في أي وقت .
وأشارت " التأمينات " أنه يمكن التقدم بطلب ضم المُدد بعد توفر الشروط التالية :
1-أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير .
2-أن لا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافأة أو معاش .
3-ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة .
4- ألا يزيد عمر المشترك عن 59 عام عند طلب الضم عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24 / 10 / 1437 هـ فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب 59 عام .
5-ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز .
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