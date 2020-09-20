بالصور.. احتفال الملحقية الثقافية بماليزيا بالعيد الوطني الـ90 للمملكة

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الرياض - علي القحطاني - كوالالمبور (صدى): إحتفلت الملحقية الثقافية إحتفلت الملحقية الثقافية السعودية بماليزيا ونادي الطلبة اليوم الأحد، إحتفالية بمناسبة العيد الوطني الـ90 للمملكة. وأظهرت صور احتفال الطلاب بالعيد الوطني، وهم يقودون الدراجات بمنتزة تتيوانقسا بكوالالمبور، تحت شعار همة حتى القمة 2. Advertisements وجاب الطلبة المتنزه، وهم يحملون الأعلام وصور القيادة حفظهم الله وشعار اليوم الوطني والعلم الماليزي.

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