شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن كفيف يصبح من أمهر الطهاه في بريدة ويدير منصة خاصة به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

نجح مواطن كفيف في تحدي الظلام والإنتصار لهوايته المفضله حتى أصبح من أمهر الطهاه المعروفين في بريدة ويدير منصة الكترونية خاصة به .

وأكد " العامر " في حديثه لبرنامج" mbcفي اسبوع " أنه بدأ عمله منذ 10 سنوات بعد تدريبات طويلة حتى أصبح يتفنن في وجباته ويضيف إليها مذاق خاص .

كما أكد رئيسه أن " العامر " كان يرفض دائماً المساعدة ويتولى إعداد الطعام بنفسه حتى أصبح ينافس المبصرين ، موجهاً نصيحته لأي شخص من ذوي الإعاقة بالتحدي والصبر حتى تحقيق النجاح .