شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. جداول الحصص اليومية لجميع المراحل للأسبوع الرابع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة التعليم، اليوم الأحد، عن جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل "الابتدائية والمتوسطة والثانوية" للأسبوع الرابع عبر قنوات عين.

وأشارت الوزارة، إلى أن البث مباشر على تردد عربسات 12437 استقطاب عمودي، ويبدأ من الساعة 9 صباحاً لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومن 3 عصراً لطلاب المرحلة الابتدائية، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وكانت المتحدث الرسمي لوزارة التعليم ابتسام الشهري، قد أوضحت أن إجازة اليوم الوطني 90 لهذا العام تشمل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم أسوة بموظفي القطاع الحكومي؛ حيث ستكون يومي الأربعاء والخميس وفق ما نص عليه النظام وتشمل توقف أعمال منصة مدرستي من شرح الدروس وبثها والواجبات.

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