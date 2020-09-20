شكرا لمتابعة خبر عن العامة للموانئ تمنع 16 شركة سيارات من الدخول إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):منعت الهيئة العامة للموانئ دخول واردات موديلات 16 شركة سيارات مؤقتا، وذلك بسبب عدم إلتزام هذة الشركات بتقديم خطة التوريد خلال الإطار الزمني المحدد.
ووجه نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ للسياسات والتشريعات عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي تعميم إلى جميع موانئ المملكة والوكلاء البحريين والشركات المشغلة للموانئ، بناءً على خطاب الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، التي طلبت منع دخول منتجات 16 شركة مصنعة للمركبات بحسب الوطن.
وجاء هذا المنع بسبب عدم تقديم الشركات خطتها لتوريد المركبات لوزارة التجارة خلال الإطار الزمني المحدد، بحسب ما نصت عليه المواصفة القياسية السعودية رقم "2864" ، والتي تضمنت أنه يجب أن تقدم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة، وذلك قبل 3 أشهر على الأقل من الدورة.
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