شكرا لمتابعة خبر عن " الكهرباء " توضح كيفية إلغاء الاشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الشركة أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أنه يمكن إلغاء الإشتراك في خدمة الفاتورة الثابتة في أي وقت. وبينت الشركة أن إلغاء الخدمة يتم من خلال التطبيق أو من خلال الموقع هنـــــــــــــا . يذكر أن خدمة الفاتورة الثابتة تهدف إلى تيسير سداد فاتورة استهلاك الكهرباء على المشتركين من خلال دفع مبلغ ثابت شهرياً على مدار العام، على أن تتم عملية تصفية الفاتورة في نهاية العام .

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