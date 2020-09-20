شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالباحة يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

ثمّن فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي ، للقيادة الحكيمة ما وصلنا له من تطور بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين لهذه البلاد المباركة.

وقال إن هذا اليوم يمثل تحقيق التكامل والوحدة، وإزالة الفرقة والتفكك ، مبيناً أن هذه الذكرى مناسبة غالية على قلب كل مواطن وكل مقيم على هذه الأرض الطيبة وعلى قلب كل مسلم في أنحاء العالم الإسلامي لأنها قبلة المسلمين ومهبط الوحي وحاضنة الحرمين الشريفين .

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وأضاف فضيلته: وإنها لمناسبة كبيرة تجعلنا نجدد شكر نعمة الأمن والإيمان الذي ننعم به في هذه البلاد العزيزة بفضل الله الواحد الأحد أولاً وآخراً ثم بفضل حكومتنا الرشيدة التي تحكم شرع الله وتسعى دائماً إلى مافيه رخاء الوطن والمواطن وتحقيق مصالح العباد والبلاد، وذلك منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه ومن بعده أبناؤه البررة قادة هذه البلاد -رحمهم الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك الحزم والعزم، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله .

واختتم شراحيلي حديثه بقوله وبهذه المناسبة فإني بإسمي ونيابة عن منسوبي فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة أرفع التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -ايدهما الله- بهذه المناسبة الوطنية الغالية كما أهنئ أمير منطقة الباحة وقائد تنميتها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز .

وأسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا ووحدتنا وولاة أمرنا من كيد الكائدين وشر الأشرار وأن يديم عليها عزها واستقرارها رافعة بهمة راياتها الخضراء، و صاعدة للقمة بطموح يعانق السماء إنه سميع مجيب.