شكرا لمتابعة خبر عن كلمة رئيس المؤسسة العامة للري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 90 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

في كل عام تحل علينا مناسبة عزيزة وغالية على قلوبنا جميعاً وهي اليوم الوطني، وتأتي هذه المناسبة المباركة في عامها التسعون لتذكّرنا بالجهود التي قام بها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيّب الله ثراه - ورجاله الأوفياء، ومع الاحتفاء باليوم الوطني التسعون تحت شعار (همة حتى القمة) يتجدد لدينا العزم والولاء والوفاء للوطن وللقيادة الحكيمة - أيَّدها الله - في ظل قيادة مباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله تعالى – ونستلهم من رؤية المملكة 2030 أبرز سمات العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين، الذي أكد على السعي نحو التنمية الشاملة وتوظيف إمكانات وطاقات البلاد وسواعد أبنائها التي تخطط وتعمل لبناء مستقبل الوطن وتنمية مقدراته لتحقيق مستقبل أفضل.

وما يحظى به قطاع الري في وطننا الغالي من دعمِ مستمر الا دليل على اهتمام حكومتنا الرشيدة بالنماء والتطور والرفاهية والاستخدام الأمثل لموارد بلادنا .

وفي غمرة احتفالنا باليوم الوطني التي تأتي في ظل جائحة كورونا (كوفيد19) لا ننسى الجهود المبذولة من قيادتنا الرشيدة والتي تستكمل مسيرة العطاء للمواطن في الحفاظ على صحة الإنسان وجعله في طليعة اهتماماتها بالتعامل الحكيم مع هذه الجائحة.

وبهذه المناسبة أتقدم باسمي ونيابة عن زملائي منسوبي المؤسسة العامة للري بالتهنئة لقيادتنا الرشيدة سائلين المولى عز وجل أن يحمي المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً وأن يكشف هذا البلاء عاجلاً غير آجل، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين ويمتعهما بالصحة والعافية وأن يجعلهما ذخراً وفخراً للإسلام والمسلمين إنه سميع مجيب.