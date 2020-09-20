︎ : .

أوضحت متحدثة وزارة التعليم ابتسام الشهري أن أعمال منصة مدرستي وبرنامج تيمز ستتوقف عن شرح الدروس وبثها والواجبات يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وبينت بحسب صحيفة “عكاظ” أن إجازة اليوم الوطني الـ90 لهذا العام تشمل المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وجميع منسوبي التعليم أسوة بموظفي القطاع الحكومي. وأشارت إلى أن المدارس وإدارات التعليم ستحتفل باليوم الوطني في الفترة من 3-10 صفر 1442هـ، بينما احتفال إدارات التعليم يوم واحد وهو 10 محرم.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “التعليم”: توقف منصة مدرستي يومَي الأربعاء والخميس المقبلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.