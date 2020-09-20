“الضمان الصحي”: لا يحق لشركات التأمين الامتناع عن تأمين مَن تجاوزوا 60 عاماً

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أكد مجلس الضمان الصحي أنه لا يحق لشركة التأمين رفض طلب التأمين لمن أعمارهم تجاوزت 60 عاماً. Advertisements وأوضح أنه ليس هناك حد أقصى للعمر يلتزم به صاحب العمل عند تأمينه على موظفي شركته. وأضاف أنه في حال رفض الشركة التأمين على من تجاوزوا 60 عاماً يجب تقديم شكوى ضدها.





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