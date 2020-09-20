مؤسس أحد التطبيقات الخيرية يتحدث عن حلول متكاملة لتنظيم و”أتمتة المقابر”.. ومطالب بفتوى لترقيمها

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قال مؤسس تطبيق “إكرام” الخيري لخدمة المقابر طارق الزايد إن التطبيق بدأ عام 2015م وإنه تقدم به لوزير التجارة ماجد القصبي قبل عام فأصبح مبادرة وطنية.

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وأوضح في برنامج يا هلا على روتانا خليجية أن التطبيق يشتمل على حلول متكاملة لتنظيم وأتمتة المقابر، حيث يستهدف عمل كود بناء خاص للمقابر، وتصميم مقابر نموذجية، وتقديم حلول عملية للمقابر المتداولة مثل البقيع، وإنشاء منصة بيانات شاملة للموتى، وحلولا مبتكرة للترقيم.

وأضاف أن خدمات التطبيق نفذت في كل من الدمام وبقيق والمجمعة وعنيزة وبريدة، جارٍ العمل عليها في البحرين، كما يطبق في أمريكا للمسلمين، مشيراً إلى أن الخدمات مجانية.

من جانبه طالب عبدالرحمن العجيمي أحد المتضررين من عدم ترقيم المقابر، بدراسة إصدار فتوى من هيئة كبار العلماء حول صفة اللوحات المميزة للقبور، نظرا لما يحدث بها من عبث من البعض ممن يدفنون بها الأعمال السحرية، وبتغليظ العقوبة على من يعبث بالقبور.