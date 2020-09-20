“التقاعد”: لا يُسمح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص بعد نهاية دوامه

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أكدت المؤسسة العامة للتقاعد أنه من غير المسموح عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص بعد انتهاء ساعات عمله.
وأوضحت مؤسسة التقاعد أن النظام يمنع الجمع بين وظيفتين خاضعتين لنظام التقاعد والتأمينات.
جاء ذلك رداً من حساب العناية بالعملاء على استفسار أحد المتابعين بشأن السماح للموظف الحكومي بالعمل في القطاع الخاص بعد نهاية ساعات عمله الحكومي.
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